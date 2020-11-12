  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Trabzonspor Sörloth bombası

bombası

, yıldız futbolcuyu kiralama yollarını arıyor

Sörloth bombası
Giriş Tarihi: 12.11.2020

Galatasaray'da seçim kadar devre arasında yapı-lacak transfer hamleleri de çok konuşuluyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Brezilyalı stoper Marcao için kapıyı çalan mena-jere Trabzonspor'da da forma giyen Norveçli yıldız Alexander Sör-loth'un durumunu da sorduğu öğrenildi. Fut-bolcunun Leipzig'de ne sorun yaşadığı hakkında bilgi istendiği Norveçli golcünün takımdan ayrılmayı düşünüp, düşünmediği ve Leip-zig'in de kiralama planı olup olmadığı soruldu. Devre arasında hücum bölgesine takviye gerçekleştirmeyi hedefle-yen Aslan'ın Sörloth düşüncesi camiada bayak heyecan yarattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA