Sörloth bombası

Galatasaray'da seçim kadar devre arasında yapı-lacak transfer hamleleri de çok konuşuluyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Brezilyalı stoper Marcao için kapıyı çalan mena-jere Trabzonspor'da da forma giyen Norveçli yıldız Alexander Sör-loth'un durumunu da sorduğu öğrenildi. Fut-bolcunun Leipzig'de ne sorun yaşadığı hakkında bilgi istendiği Norveçli golcünün takımdan ayrılmayı düşünüp, düşünmediği ve Leip-zig'in de kiralama planı olup olmadığı soruldu. Devre arasında hücum bölgesine takviye gerçekleştirmeyi hedefle-yen Aslan'ın Sörloth düşüncesi camiada bayak heyecan yarattı.