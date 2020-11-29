Avcı ile avlıyor

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile bambaşka bir çehreye büründü. Avcı yönetiminde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, iki haftayı 6 puanla kaparken ilk kez de art arda 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Geçen hafta tecrübeli teknik adamla 57 günlük galibiyet hasretine son veren ekip ayrıca bu haftaki 3 puanla da ilk deplasman zaferine imza attı. Trabzonspor, bu sezon ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan toplamıştı. Ligin ilk 8 haftasında 15 golle kalesinde en fazla gol gören takım olan Karadeniz temsilcisi son 2 haftada kalesini de kapadı. Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında gol yemeyerek farklı bir görüntü ortaya koydu. Gelecek hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzon bu karşılaşmayı da kazanıp ligde 3'te 3 yapmayı hedefliyor.