Trabzonspor - Sivasspor CANLI ANLATIM

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE MAÇ SAAT KAÇTA?
7 Kasım Pazartesi günü Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak.
Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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