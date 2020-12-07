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Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Sivasspor CANLI ANLATIM

- Sivasspor CANLI ANLATIM

'de 11. haftanın kapanış maçında , 'u konuk ediyor. 'nda oynanan bu zorlu maçın haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor - Sivasspor CANLI ANLATIM

07.12.2020, 18:45

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE MAÇ SAAT KAÇTA?

7 Kasım Pazartesi günü Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak.

Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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