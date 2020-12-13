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Trabzonspor takıldı

Bordo-mavili ekip, deplasmanında bir darbe daha aldı. Uğurcan Çakır’ın yıldızlaştığı müsabakada Karadeniz ekibi istediği 3 puanı alamadı

Trabzonspor takıldı
Giriş Tarihi: 13.12.2020

Süper Lig'de zirve hesapları yapan Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile yenişemedi: 0-0. 23'te Bilal Başacıkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda top kalecinin üzerine gitti. 52'de sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Ekuban ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün sert şutunda top defansa çarptı. 58'de Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fernandes'in ceza sahası içine gönderdiği topu kaleci Uğurcan Çakır uzanarak kontrol etti. 65'te çalımlarla ceza sahasına giren Aziz Behic topu Fernandes'e gönderdi. Fernandes'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci kornere gönderdi. 78'te defansın uzaklaştırdığı top yeniden Lopes'in önüne düştü. Lopes'in korner çizgisinden gelişine vurduğu topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. Karşılaşma 0-0 bitti.

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