Trabzonspor değer kaybetmeye başladı

ŞAMPİYONLUK mücadelesi verdiği 2019-2020 sezonunun ardından bu yıl Süper Lig'de arzu ettiği sonuçları alamayan Trabzonspor'da sportif noktada yaşanan düşüş takımın piyasa değerine de yansıdı. Bordo-mavililer, 142 günde yaklaşık 7 milyon Euro'luk değer kaybı yaşandı. Bu sezon çıktığı 15 maçta 20 puan toplayabilen ve zirvenin 9 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibinde Ağustos 2020 tarihinde yapılan güncellemede takımın toplam piyasa değeri yaklaşık 82 milyon Euro civarında olurken, 23 Aralık'taki son güncellemede ise takım değerinde ciddi değer kaybı yaşandığı görüldü ve takım değeri 75.78 milyon Euro'ya geriledi. Bu arada kadro dışı bırakılan Fousseini Diabate'nin Trabzon'u terk ettiği ortaya çıktı.