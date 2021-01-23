Trabzonspor zafer peşinde

SÜPER Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, bugün ligde zor günler geçiren Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde son oynadığı 4, deplasmanda da 6 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, son hafta Göztepe'ye farklı yenilerek düşme potasına gerileyen Başkent ekibini yenerek çıkışına sürdürmek istiyor.

CHİQUİNHO YOLDA

Trabzon'da Abdülkadir Ömür sakatlığı, Baker ise kart cezası nedeniyle G.Birliği maçında forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Hosseini de kadroda yer alacak. Bu arada yönetim, Benfica'dan orta saha oyuncusu Chiquinho'nun transferinde mutlu sona çok yakın. 25 yaşındaki Portekizli ve kulübüyle anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi, transferi 1-2 gün içinde resmiyete dökecek. Chiquinho, sezon sonuna kadar kiralanacak.