Trabzon’da kritik hafta

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor, hem transfer düğümünün çözümü, hem Süper Kupa'yı müzesine götürme, hem de Beşiktaş ile oynayacağı maçla ligde üst sıraları yakalama noktasında kritik bir hafta geçirecek. 2019-20 sezonunda şampiyonluğu son haftalarda Başakşehir'e kaptıran ve sezonu Türkiye Kupası ile taçlandıran Trabzonspor, yarın Süper Kupa'da Başakşehir ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak bir kupayı daha müzesine götürmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi Pazar günü de ligde zirvede yer alan Beşiktaş karşısında kazanarak puan farkını 8'e düşürecek. 5 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Berat Özdemir'i kadrosuna katan bordo-mavililerde bu hafta yoğun geçecek. Özellikle orta saha ve hücum hattını güçlendirmek için görüşmelerine devam eden yönetim transferleri bitirmeye çalışıyor.