Şampiyon Trabzon

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan bordo-mavililer kupanın sahibi oldu. 6. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta defansta Ponck'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. 16'da sol taraftan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı. 38'de Djaniny'nin ceza sahası içi sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 47'de Serkan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ponck'un vuruşunda yükselen topa Djaniny'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

EKUBAN KUPAYI GETİREN GOLÜ ATTI

55'te Fernanes'in ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içinde Edgar Le'nin eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a gidip penaltı noktasını gösterdi. 58'de penaltıda topun başına geçen Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-1. 73'te Epureanu, Ekuban'a yaptığı faul sonrası iknici sarıdan kırmızı kart ile atıldı. 85'te Djaniny'nin uzun pasında defansın arkasına sarkan Ekuban'ın sol taraftan ceza sahası içine girip kaleci Mert Günok'u geçerek skoru belirledi: 1-2.



OKAN BURUK'TAN ZORUNLU ROTASYON

BAŞAKŞEHİR Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçına göre kadroda 6 zorunlu değişiklik yaptı. Başarılı hoca, Rafael, Duarte, İrfan Can, Berkay, Crivelli ve Gulbrandsen'nin yerlerine Ömer Ali, Ponck, Azubuike, Aleksic, Fernandes ve Demba Ba'ya forma verdi. Turunculacivertli takımın önemli isimleri Visca, İrfan Can, Rafael, Chadli, Caiçara, Giuliano ve Bolingoli sakatlıkları nedeniyle oynamadı.



ABDULLAH AVCI DEĞİŞTİRMEDİ

TRABZONSPOR'DA teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynanan maçın 11'inde değişiklik yapmadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça bordo-mavili ekip Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon Rodrigues Xavier, Flavio Medeiros, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Jorge Djaniny ilk 11'i ile çıktı. Abdullah Avcı, Süper Lig'de son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.



SAHA KARIŞTI

Başakşehir-Trabzonspor maçının son anlarında saha karıştı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde iki takımın kulübeleri arasında tartışma yaşandı. Olaylar büyürken araya oyuncular ve teknik ekip girerek yatıştırdı. Trabzon Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ve Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman kırmızı kart gördü.