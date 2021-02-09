Trabzon fırtına gibi

SÜPER Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Yeni Malatya'yı deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Maçın 25. dakikasında Ekuban'ın uzun pasında uzun pasında ceza alanına hareketlenen Nwakaeme kalecinin hatası sonucu topu önünde buldu, boş kaleye topu gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya bordo-mavili ekip hızlı başladı. 50. dakikada Baker'ın sağ kanattan kullandığı kornerde kaleci Abdulsamed'in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde iyi kontrol eden Bakasetas düzgün bir vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-1. 67'de Zeki'nin kornerinde Semih'in vuruşu savunmadan sekip altıpasın içinde Tetteh'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan yakın mesafeden gole izin vermedi. 90-6'da sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Nwakaeme rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi ve skoru belirledi: 0-2.