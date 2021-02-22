Trabzon fırtına gibi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilklere imza atıyor. Bordomavililer, yedi maç üst üste kazanarak son 17 sezondaki en uzun süreli galibiyet serisini yakalarken, 16 sezon sonra da son dört maçında kalesinde gol görmeden kazanma başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 17 karşılaşmada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Geçen sezonki gibi 6 müsabakalık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, en son 2003-2004 sezonunda 22 ile 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisi elde etmiş ve son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış oldu. Bordo mavili Karadeniz ekibi, İstanbul deplasmanından Başakşehir karşısında yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı başardı. Gaziantep FK'nın ardından bu sezon en uzun süreli yenilmeyen ikinci takım oldu.