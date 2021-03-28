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Trabzon’a güzel haber

Bordo-mavili ekipte 6 ay takımdan uzak kalan olan Norveçli oyuncu Ardres Trondsen çalışmalara başladı

Trabzon’a güzel haber

28.3.2021

Trabzon, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivas maçı hazırlıklarını sürdürürken sakatlığı nedeniyle 6 aydır sahalardan uzak kalan bordo-mavililerin Norveçli oyuncusu Ardres Trondsen'in takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. 6 aydır sahalardan uzak kalan oyuncunun durumuyla yakında ilgilenen Abdullah Avcı, kalan haftalarda Trondsen'e şans vererek durumunu daha da yakından görmeyi planlıyor. Trondsen ise Trabzon'da bir resmi maçta görev alamadı.

SAKATLAR GERİ DÖNECEK
SAKATLIĞI nedeniyle 5 maçtır forma giyemeyen Kamil Ahmet Çörekçi ile son iki karşılaşmada görev alamayan Berat Özdemir'in ise milli ara sonrası takıma dönmeleri bekleniyor. Bireysel idman yapan orta saha oyuncusunun takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı ve milli arada fiziksel açıdan da eksikliklerini kapatmaya çalıştığı belirtildi. Sağ bekte Kamil Ahmet ile orta sahada Berat'ın takıma katılmalarıyla birlikte Abdullah Avcı'nın önümüzdeki haftalar eli güçlenecek.

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