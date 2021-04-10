Trabzon’un konuğu Rize

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Bordo-mavililerde kart cezaları sona eren Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie, forma giyebilecek. Nwakaeme ve Afobe'nin yanı sıra uzun süreli sakatlıklarının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ve Trondsen'in kadroda yer alması beklenmiyor. Trabzon dış sahada tek yenilgi yaşarken, 166 gündür kaybetmiyor. Ligdeki tek deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra 13 dış saha müsabakasında rakiplerine boyun eğmedi.