Inter’in Ugurcan ısrarı

Trabzon'un milli file bekçisi Uğur-can Çakır için en ciddi ilgilenen kulüp-lerden olan Inter, resmi teklif yapma-ya hazırlanıyor. 20 milyon Euro'yu gözden çıkaran İtalyan kulübünün bonuslarla birlikte paket bir teklif sunacağı ortaya çıktı. Bordo-mavililer ise genç kaleciden 30 mil-yon Euro'ya yakın bir rakam bekliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da kısa bir süre önce Uğurcan Çakır'a Inter'in duyduğu ilginin ciddi olduğunu doğ-rulayarak, "Uğurcan, Türkiye'nin en değerli kalecisi. Ona her takımın ilgisi-nin olması çok normal" diye konuştu.