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Haberler Trabzonspor Trabzon’da rota Rene

Trabzon’da rota Rene

Trabzon’da rota Rene

20.6.2021

TRANSFER döneminin en hızlı takımı Trabzonspor'da sol bek arayışları devam ediyor. Savunmanın solundaki sorunu çözmek isteyen Karadeniz ekibi için son iddia Brezilya'dan geldi. Flamengo formasını giyen sol bek Rene Rodrigues Martins'in, menajerler aracılığı ile Trabzonspor'a önerildiği belirtildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacı için 1 milyon Euro bonservis bedeli istenirken bordomavililerin bu öneriye sıcak baktığı ifade edildi. Flamengo'da fazla şans bulamayan Rene de Brezilya kulübünden ayrılmak istiyor. Rene, geride kalan sezon yalnızca 7 karşılaşmada görev yaptı. Sambacı gol ve asisti yapmadı.
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