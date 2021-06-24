Trabzon’da Alakouch iddiası

TRABZONSPOR için Fransa'dan Alakouch iddiası gündeme geldi. Sağ beke Bruno Peres hamlesini yapan bordo-mavililerin o bölgeye alternatif olması için Fransa Ligi takımlarından Nimes forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Sofiane Alakouch ile ilgilendiği açıklandı. Fas asıllı Fransız oyuncunun sözleşmesi Haziran ayı sonu itibariyle bitiyor. Geçen sezon Nimes formasıyla 22 maça çıkan Alakouch 2 asist yaptı.