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Haberler Trabzonspor Ekuban’ın yerine Boakye Yiadom

Ekuban’ın yerine Boakye Yiadom

Ekuban’ın yerine Boakye Yiadom

5.7.2021

Trabzonspor, Polonya ligi takımlarından Gornik Zabrze ile sözleşmesi sona eren Richmond Boakye Yiadom'u Ekuban'ın alternatifi olarak belirledi. Bordo Mavililer, İtalyan ve Fransız kulüplerinin ilgili olduğu Caleb Ekuban'ı satarak gelir elde etmek isterken yerini bir diğer Ganalı Boakye ile doldurmak istiyor. Boakye'nin Atalanta, Kızılyıldız, Juventus, Elche ve Sassuolo gibi Avrupa kulüplerinde geçmişi olması Fırtına'nın bu kararında etkili oldu. Geçen sezon 27 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu Boakye Yiadom 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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