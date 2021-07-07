Trabzon Lukaku’nun peşinde

SOL bek arayışlarına devam eden Trabzonspor, Serie A ekibi İnter'in yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun kardeşi Jordan Lukaku'yu gündemine aldı. Karadeniz ekibi, Lazio ile bir yıl daha sözleşmesini bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezonu Belçika Ligi temsilcisi Royal Antwerp'te kiralık olarak tamamlayan Jordan Lukaku için Trabzonspor'un, Lazio teknik direktörü Maurizzio Sarri'nin kararını beklediği bildirildi. Eğer Sarri bu hafta içinde Jordan Lukaku'yu kampa götürmeye karar vermezse bordo-mavililer, Lukaku teklifini resmileştirecek. Piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan deneyimli oyuncu Belçika Milli Takımı formasını da 8 kez giydi. Bu arada Birleşik Arap Ligi takımlarından Sharjah FC, Djaniny Semedo için resmi teklifte bulundu.

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