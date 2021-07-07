  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzon Lukaku’nun peşinde

Trabzon Lukaku’nun peşinde

Trabzon Lukaku’nun peşinde

7.7.2021

SOL bek arayışlarına devam eden Trabzonspor, Serie A ekibi İnter'in yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun kardeşi Jordan Lukaku'yu gündemine aldı. Karadeniz ekibi, Lazio ile bir yıl daha sözleşmesini bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezonu Belçika Ligi temsilcisi Royal Antwerp'te kiralık olarak tamamlayan Jordan Lukaku için Trabzonspor'un, Lazio teknik direktörü Maurizzio Sarri'nin kararını beklediği bildirildi. Eğer Sarri bu hafta içinde Jordan Lukaku'yu kampa götürmeye karar vermezse bordo-mavililer, Lukaku teklifini resmileştirecek. Piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan deneyimli oyuncu Belçika Milli Takımı formasını da 8 kez giydi. Bu arada Birleşik Arap Ligi takımlarından Sharjah FC, Djaniny Semedo için resmi teklifte bulundu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzon Lukaku’nun peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.