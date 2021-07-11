Trabzon Tanase’yi istiyor

Bordo-mavili ekip Rumen orta sahayı transfer etmek için kolları sıvadı

Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor için yeni bir isim daha gündeme geldi. Belçika basınında yer alan habere göre Trabzonspor, Steaua Bükreş'te forma giyen Florin Tanase'ye kanca attı. Bordomavililerin 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için istekli olduğu belirtilirken, Anderlecht'in, Tanase için 5 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulunduğu ancak reddedildiği kaydedildi. Tanase'ye Trabzonspor ile beraber Marsilya ve Al Hilal de teklifte bulunurken, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.