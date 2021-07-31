  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Avrupa heyecanı tam gaz

Avrupa heyecanı tam gaz

31.7.2021

G.Saray'ın Devler Ligi'nden elenmesiyle birlikte temsilcilerimiz yoluna UEFA Avupa ve Konferans Liglerinden devam edecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoçya'dan St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti. Sivasspor ise 3. eleme turunda Gürcistan'dan Dinamo Batum ile karşılaşacak. Maçlar 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa heyecanı tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.