Avrupa heyecanı tam gaz

G.Saray'ın Devler Ligi'nden elenmesiyle birlikte temsilcilerimiz yoluna UEFA Avupa ve Konferans Liglerinden devam edecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoçya'dan St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti. Sivasspor ise 3. eleme turunda Gürcistan'dan Dinamo Batum ile karşılaşacak. Maçlar 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.

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