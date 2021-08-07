Trabzon’da Bas Dost sesleri

Golcü transferinde Artem Dovbyk, Alexander Sörloth ve Willian Jose için temaslarını sürdüren Trabzonspor'a Belçika temsilcisi Club Brugge forması giyen Bas Dost önerildi. Bordomavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile ilgili vereceği karara göre harekete geçecek. Piyasa değeri 4.8 milyon Euro olan Bas Dost'un Belçika kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinde Emmen, Heracles, Heerenveen, Wolfsburg, Sporting Lizbon formaları da giyen Dost, geçen sezon devre arası transfer döneminde Alman ekibi Frankfurt'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.