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Haberler Trabzonspor Trabzon’da Bas Dost sesleri

Trabzon’da Bas Dost sesleri

Belçika ekibi Club Brugge’de forma giyen Hollandalı deneyimli golcünün bordo-mavililere önerildiği ileri sürüldü

Trabzon’da Bas Dost sesleri

7.8.2021

Golcü transferinde Artem Dovbyk, Alexander Sörloth ve Willian Jose için temaslarını sürdüren Trabzonspor'a Belçika temsilcisi Club Brugge forması giyen Bas Dost önerildi. Bordomavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile ilgili vereceği karara göre harekete geçecek. Piyasa değeri 4.8 milyon Euro olan Bas Dost'un Belçika kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinde Emmen, Heracles, Heerenveen, Wolfsburg, Sporting Lizbon formaları da giyen Dost, geçen sezon devre arası transfer döneminde Alman ekibi Frankfurt'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

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