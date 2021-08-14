Siopis hamlesi

Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen 27 yaşındaki Yunan orta saha için oyuncunun kulübü ile görüşmelere başladı

Trabzonspor, ön libero transferinde rotayı yurt içine çevirdi. Orta sahasını Dorukhan ve Hamsik transferiyle güçlendiren bordo- mavililer, Alanyaspor'un Yunan oyuncusu Manolis Siopis'e talip oldu Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği 27 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Alanyaspor ile bir sene daha sözleşmesi bulunan başarılı ön liberoyla ilk temas kuruldu. Oyuncunun kulübünden izin alarak yapılan görüşmeler sonucunda Trabzonspor, Siopis ile anlaştı. Alanyaspor, önce takasla oyuncu istediği ardından 1 milyon 500 bin Euro bonservis talep etti. Kulüpler arasındaki pazarlıklar sürerken Alanyaspor cephesi, "Biz hedefi olan her oyucunun önünü açarız. Geçmişte de böyle yaptık. Trabzonspor ülkedeki 4 büyük kulüpten biri. Siopis de hedefleri yüksek olan bir oyuncu. Mali konularda orta yol bulunursa elbette transfere onay veririz" dedi. 2019'da Aris'ten Alanyaspor'a transfer olan Siopis, Akdeniz temsilcisi ile toplamda 72 karşılaşmaya çıktı 4 asist yapma başarısı gösterdi.