Trabzon farka koştu

SÜPER Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda farklı yendi: . 3. dakikada Hamsik'in ortasında Bakasetas topu ağlara gönderdi: 0-1. 10'da Nwakaeme, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2. 29'da Nwakeme'nin pasında Gervinho meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-3. 32'de Mustafa'nın pasında Adem topu filelerle buluşturdu: 1-3. 42'de Gervinho'nun pasında Hamsik, topu ağlara gönderdi: 1-4. 65'te Haddadi'nin müdahalesiyle Djaniny ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Djaniny, skoru belirledi: 1-5.
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