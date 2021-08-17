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Haberler Trabzonspor Trabzon farka koştu

Trabzon farka koştu

Trabzonspor, yeni sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u farklı mağlup ederek sezona harika başladı.

Trabzon farka koştu

17.8.2021

SÜPER Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda farklı yendi: . 3. dakikada Hamsik'in ortasında Bakasetas topu ağlara gönderdi: 0-1. 10'da Nwakaeme, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2. 29'da Nwakeme'nin pasında Gervinho meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-3. 32'de Mustafa'nın pasında Adem topu filelerle buluşturdu: 1-3. 42'de Gervinho'nun pasında Hamsik, topu ağlara gönderdi: 1-4. 65'te Haddadi'nin müdahalesiyle Djaniny ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Djaniny, skoru belirledi: 1-5.

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