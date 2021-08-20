Trabzon çarpıldı

UEFA Konfederasyon Ligi Play-Off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İtalya temsilcisi Roma'ya mağlup olarak tur şansını zora soktu: 2-1. 16. dakikada Nwakaeme sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak önünü boşalttı ve vuruşunu yaptı, kaleci Patricio direk dibinde topu kontrol etti. 32'de Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine yöneldi. Savunmadan seken topa gelişine vuran Hamsik'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 38'de Shomurodov'un ceza sahası içine ortasında topu önüne alan Karsdrop'un vuruşunda 54. dakikada Mkhitaryan'ın sol taraftan kale sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Pellegrini meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1. 64'te Peres'in sağ taraftan ortasına iyi yükselen Carnelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Patricio'nun solundan filelere gitti: 1-1. 81'de Zaniolo'nun sol taraftan kale sahası içine kullandığı korner atışında Ibanez'in kafa vuruşu direkten geri döndü, Shomurodov'un tamamladığı top Edgar'a da çarparak filelerle buluştu: 1-2. Maç 2-1 sona erdi.



ABDULLAH AVCI İSTİKRARI SEÇTİ

TEKNİK direktör Abdullah Avcı, Roma karşısında ligin ilk haftasında 5-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi, art arda aynı kadroya görev verdi. Öte yandan bordo-mavili ekipte Roma karşısında sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, kadroda yer almadı. Avcı, sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Koita'yı ise kadroya alarak yedek kulübesinde oturttu.