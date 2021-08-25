Denswil Trabzonspor’da

TRABZONSPOR'DA, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer, İtalya ekiplerinden Bologna'da forma giyen 28 yaşındaki sol bek Stefano Denswil ile anlaşma sağladı ve kiralık olarak renklerine bağladı. Bu transferle birlikte Trabzonspor bu sezonki 9. transferini gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, daha önce İtalyan Parma Kulübü'nden Gervinho ile 2, Roma'dan Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo- mavililer, daha sonra İsveç'in Göteborg Kulübü'nden Hamsik'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Fırtına, Koita ve Cornelius'nun ardından Siopis'i de alırken, son olarak Denswil'i transfer etti.

2 YERLİ ALINDI

Trabzonspor, yerli oyuncu transferi olarak da Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ve Çaykur Rizespor'dan ayrılan sol bek futbolcusu İsmail Köybaşı'yı renklerine bağlamıştı.

LİGDE FIRTINA GİBİ ESİYOR

YENİ sezonun ilk 2 haftasını galibiyetle kapatan ve son 6 sezonun en iyi başlangıcını yapan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini de sürdürdü. Avcı yönetiminde ligde en son geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 14 maçı kaybetmedi, 6 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Geçen sezon ligin ilk 2 haftasında 1 puan toplayabilen bordo-mavililer, bu sezon 6 puan elde ederek şampiyonluk yolunda da iddialı olduğunu gösterdi.