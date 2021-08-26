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Roma 3 - Trabzonspor 0 I MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş turunda temsilcimiz Trabzonspor, Roma Olimpiyat Stadı'nda Roma ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldığımız turun 2. maçında Fırtına, mücadeleden 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti.

26.08.2021, 21:02 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021, 21:56