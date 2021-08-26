UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Roma deplasmanına konuk oldu.
Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçın golleri Roma adına 20' Cristante, 65' Zaniolo, 84' Stephan El Shaarawy'den geldi. Bu sonuçla Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.
Roma 3 - Trabzonspor 0 I MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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