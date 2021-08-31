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Haberler Trabzonspor Trabzonspor 51 hafta sonra zirveye çıktı

Trabzonspor 51 hafta sonra zirveye çıktı

Trabzonspor 51 hafta sonra zirveye çıktı

31.8.2021

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden ve sezona 3'te 3 yaparak başlayan Trabzonspor, 51 hafta sonra liderliğe yükseldi. Bordo-mavililer, en son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider olarak tamamlamıştı. Söz konusu dönemden sonra Karadeniz ekibi ilk kez liderlik koltuğuna oturma başarısı gösterdi. Bordo-mavililer ayrıca 2004-2005 sezonunda sonra ilk defa bir sezonda çıktığı ilk üç maçı kazanma başarısı gösterdi.

NWAKAEME'DEN BÜYÜK BAŞARI
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, Süper Lig'in ilk 3 haftasını boş geçmedi. Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor maçlarında 1'er gol atma başarısı gösteren başarılı oyuncu, 3'te 3 yaptı. Nwakaeme, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 müsabakada da fileleri sarsan Burak Yılmaz'ı da yakalamış oldu. Deneyimli Nijeryalı futbolcu, 10 yıl sonra bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.

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