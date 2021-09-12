Karadeniz’de büyük heyecan

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Medical Park’ta saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de 4. hafta büyük bir heyecana sahne olacak. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayımlanacak. Ligde İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, Süper Lig'de de 12 maçtır yenilmiyor. Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ise, bu maçı kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Bordo- mavililer, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek. Öte yandan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 9. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 8 maçta Terim 3 kez, Avcı ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.