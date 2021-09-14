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Trabzonspor’da Nwakaeme sov

Bordo-mavililerin Nijeryalı oyuncusu, Süper Lig’de ilk 4 haftaki tüm maçlarda gol attı.

Trabzonspor’da Nwakaeme sov

14.9.2021

TRABZONSPOR'UN yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, gol serisine devam ediyor. Karadeniz ekibinin ligde Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında birer gol atan oyuncu ilk 4 haftayı boş geçmedi. Seri şekilde gollerine devam eden Nwakaeme bu sezon bordo-mavililerin elde ettiği 10 puana direkt katkı sağladı. 4 sezonda 117 karşılaşmada 37 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu en iyi sezon başlangıcına imza attı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'un 3 büyüklerine karşı gol atma başarısı gösteremeyen oyuncu 1 Eylül 2018'de bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atmıştı. Söz konusu dönemin ardından Nijeryalı oyuncu sarı-kırmızılı takıma karşı gol sayısını 3'e çıkardı. Bordo-mavili forma ile Beşiktaş kalesine 2 gol atan Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'ye karşı ise golü bulunmuyor.

AVCI PES ETMİYOR
TRABZONSPOR, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde mağlup durumdayken 6 maçta geri dönüşe imza attı. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Avcı, söz konusu maçlardan 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Geçen yıl 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray karşısında imza attı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Rizespor (2-1), Antalyaspor (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarından da mağlup durumdayken sahadan puanla ayrılmıştı.

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