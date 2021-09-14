Trabzonspor’da Nwakaeme sov

TRABZONSPOR'UN yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, gol serisine devam ediyor. Karadeniz ekibinin ligde Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında birer gol atan oyuncu ilk 4 haftayı boş geçmedi. Seri şekilde gollerine devam eden Nwakaeme bu sezon bordo-mavililerin elde ettiği 10 puana direkt katkı sağladı. 4 sezonda 117 karşılaşmada 37 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu en iyi sezon başlangıcına imza attı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'un 3 büyüklerine karşı gol atma başarısı gösteremeyen oyuncu 1 Eylül 2018'de bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atmıştı. Söz konusu dönemin ardından Nijeryalı oyuncu sarı-kırmızılı takıma karşı gol sayısını 3'e çıkardı. Bordo-mavili forma ile Beşiktaş kalesine 2 gol atan Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'ye karşı ise golü bulunmuyor.



AVCI PES ETMİYOR

TRABZONSPOR, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde mağlup durumdayken 6 maçta geri dönüşe imza attı. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Avcı, söz konusu maçlardan 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Geçen yıl 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray karşısında imza attı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Rizespor (2-1), Antalyaspor (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1), Göztepe (1-1) maçlarından da mağlup durumdayken sahadan puanla ayrılmıştı.