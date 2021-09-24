Fırtına pes etmedi

Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Konyaspor ile yenişemedi: 2-2. 1. dakikada sol kanatta topla buluşan Hamsik'in yerden ceza sahasına gönderdiği topu Cornelius düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 0-1. 8'de Trabzonsporlu Hugo, Skubic'e yaptığı faul sonrası hakem Halil Umut Meler'in direkt gösterdiği kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

KARŞILIKLI GOLLER VARDI

20'de Skubic'in pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Serdar'ın bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topu Çekiçi voleyle ağlarla buluşturdu: 1-1. 46'da ceza sahası önü sol çaprazda topla buluşan Çekiçi rakiplerini çalımlayıp uzak direğe yaptığı vuruşla topu filelere yolladı: 2-1. 76'da sağ kanattan Peres'in ceza sahasına yaptığı ortada Ahmet Çalık'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic'e çarparak filelerle buluştu: 2-2. 82'de sol kanattan yapılan ortada kale önündeki Rahmanovic'in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çelmeyi başardı. 87'de yapılan ortada Skubic'in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çıkardı. Maç 2-2 sona erdi.



VİCTOR HUGO KIZARDI

TRABZONSPOR, zorlu Konyaspor mücadelesinin büyük kısmını 10 kişi oynadı. Victor Hugo, mücadelenin 8. dakikasında Skubic'e yaptığı faul sonrası hakem Halil Umet Meler tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.



ABDULLAH AVCI DEĞİŞTİRMEDİ

rabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinin 11'nde değişiklik yapmadan takımını sahaya sürdü. Deneyimli hocanını sahaya sürdüğü 11 şu şekildeydi: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, İsmail, Hamsik, Berat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Cor- nelius. Öte yandan Trabzonspor, namağlup yoluna devam ediyor.