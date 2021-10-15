Nefesler tutuldu

Süper Lig'de zirveyi belirleyecek olan Trabzon-F.Bahçe maçı için geri sayım başlarken her iki ekip de planlarını galibiyet üzerine kuruyor. 19 puanlı lider F.Bahçe'nin 18 puanlı takipçisi Trabzon'a konuk olacağı mücadele öncesi artık ince hesaplar yapılıyor. Pazar günü saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de hücumcu bir kadro ile sahada yer almayı hedeflerken gözler hücum hatlarında olacak. Bordomavililerin en büyük kozları gol noktalarındaki etkili isimleri Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius olacak. Kanarya ise Ferdi, Rossi, Osayi, Mesut ve Berisha beşlisi ile rakip kaleyi abluka altına almayı hedefliyor. Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, Berat'ın yanında Siopis ya da Abdülkadir Ömür'den birini düşünürken sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira Gustavo ve Zajc ikilisine özel görevler verecek.

TRABZON'DA HEDEF 10

TRABZONSPOR, sahasındaki yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında 10 maça çıkarmayı hedefliyor. Son olarak evinde 2020-21 sezonunda 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi söz konusu günden beri sahasında maç kaybetmedi. Trabzonspor bu sezon ise evinde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken Galatasaray ile 2-2 ve Alanyaspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Evinde 5 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 13 puan alarak 18 puan elde etti.

MESUT ÖZİL 11'E DÖNÜYOR

F.BAHÇE'DE Mesut Özil'in 3 maç aradan sonra 11'de forma giymesi bekleniyor. Ligdeki leniyor. son iki maça yedek kulübesinde başla-başlayan, hastalığı nede-yan, nedeniyle de Olimpiakos maçında forma kos giyemeyen yıldız futbolcunun Trab-Trabzon deplasmanında zon 11'e dönmeye yakın olduğu öğrenildi.