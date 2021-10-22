Trabzonspor’da mecburi değişim

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe maçında mecburi revizyona gidecek. Abdulkadir Parmak, Koita, Nwakaeme ve Peres'in tedavileri devam ederken bu oyuncuların Göztepe maçında forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Hamsik'ın ise takıma katılması bekleniyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Serkan Asan'ın ise Peres'in yokluğunda bu bölgede forma giyebileceği belirtildi. Abdullah Avcı Nwakaeme'in yerine geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında 11'de sahaya sürdüğü Gervinho'yu oynatmayı planlıyor.

DİĞER