SÜPER Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek namağlup bir şekilde liderliğini sürdüren Trabzonspor'da buruk bir sevinç yaşanıyor. Rize maçının 14. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Gervinho'nun çapraz bağlarının kopması takımdaki moraller bozdu.
Bu sezon 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen oyuncunun takımdan 5-6 ay uzak kalacak olması üzüntü yaratırken, 1-0 geriden gelinerek mücadelenin kazanılması yüzleri güldürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı ile durdurulamayan bordo-mavililer, Avcı yönetiminde toplam 43 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek başarılı bir grafik ortaya koydu. Ligde 236 gündür kaybetmeyen ve bu sezon namağlup liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı
Trabzon’da buruk sevinç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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