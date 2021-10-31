Trabzon’da buruk sevinç

SÜPER Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek namağlup bir şekilde liderliğini sürdüren Trabzonspor'da buruk bir sevinç yaşanıyor. Rize maçının 14. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Gervinho'nun çapraz bağlarının kopması takımdaki moraller bozdu.

Bu sezon 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen oyuncunun takımdan 5-6 ay uzak kalacak olması üzüntü yaratırken, 1-0 geriden gelinerek mücadelenin kazanılması yüzleri güldürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı ile durdurulamayan bordo-mavililer, Avcı yönetiminde toplam 43 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek başarılı bir grafik ortaya koydu. Ligde 236 gündür kaybetmeyen ve bu sezon namağlup liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı