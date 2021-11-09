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Haberler Trabzonspor Zirvede tek başına

Zirvede tek başına

Namağlup lider Trabzon, rakipleri G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş’a fark atarak en yakın takipçisi Hatayspor’un 7 puan üzerinde yer aldı

Zirvede tek başına

9.11.2021

SPOR Toto Süper Lig'de Trabzonspor, zirvede tek başına saltanatını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 12. hafta itibariyle namağlup lider olan Trabzonspor, 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puanı hanesine yazdırdı. Ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye fark atan bordo-mavililer, en yakın takipçisi Hatayspor'un ise 7 puan üzerinde yer aldı. Ligde namağlup yoluna devam eden Trabzon, 12 hafta sonunda ezeli rakiplerinden Galatasaray'a 9, Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye ise 10 puan fark attı. Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da puan kaybı yaşamasıyla şampiyonluk yolunda rakipleri karşısında önemli avantaj yakaladı.

SADECE ASLAN'A TAKILDI
EZELİ rakipleriyle olan maçlarını da oynayan Trabzon, Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı.

BORDO-MAVİLİLERİ BAKASETAS UÇURDU
TRABZONSPOR'UN yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Yunan yıldız Anastasios Bakasetas ligde kaydettiği 7 gol, 3 asistle takımını zirveye taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu Okaka ve Bertolacci ile birlikte gol krallığında zirveyi paylaştı.

GENEL KURUL HAZIRLIĞI
TRABZONSPOR, seçimli genel kurul tarihini belirledi. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, genele kurulun 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde 'Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon' adresinde saat 12.00'de yapılacağı belirtildi. İkinci toplantının çoğunluk aranmaksızın, 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde 'Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılmasına karar verildi. Mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden aday olması bekleniyor.

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