Trabzon her alanda lider

SÜPER Lig'de lider durumda olan Trabzonspor, rakiplerini birçok istatistikte de geride bıraktı. Bordomavililer, bu sezon Süper Lig'de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (9), en fazla puan toplayan (30), en fazla gol atan (24), yenilgisiz yoluna devam eden tek takım oldu. Bakesatas (7), Nwakaeme (5) ve Cornelius (4) toplam 16 gole imza atarak Süper Lig'in en iyi hücum üçlüsü sıralamasında da ilk sırada yer aldı.

AVCI 1. SIRADA YER ALIYOR

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ve Galatasaray teknik adamlarını da son 1 yıllık görev süresinde geride bıraktı. Son 1 yıl içinde oynanan 44 maç üzerinden yapılan değerlendirmede Avcı ve takımı 95 puan topladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın 91 puan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise 87 puan topladı.