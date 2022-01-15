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Haberler Trabzonspor Edgar le gitti Yusuf geldi

Edgar le gitti Yusuf geldi

15.1.2022

Edgar le gitti Yusuf geldi

Trabzonspor dün transferde hareketli saatler yaşadı. Bordo-mavililer, sezonu kapatan Portekizli Edgar le'nin sözleşmesini dün karşılıklı olarak feshetti. Bordo-mavililer, Kasımpaşa forması giyen eski oyuncusu 29 yaşındaki Yusuf Erdoğan'ı ise kadrosuna kattı. Dün sabah saatlerinde Trabzon'a gelerek 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Yusuf Erdoğan, Trabzon'un ara dönemde 4. transferi oldu.

RAKİP SİVAS
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu yer almayacak.