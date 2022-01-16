Fırtına’ya Yiğido freni

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Trabzonspor, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, oynadığı son üç maçında 4 puan kaybetti. 5. dakikada Bakasetas'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 20'de sağ kanattan şık çalımlarla ilerleyen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kaleci Uğurcan, topu elinden kaçırdı.
Kale önünde Hüseyin Türkmen'e de çarpan meşin yuvarlak, Leke James'in önüne düştü. Bu futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 24'te Vitor Hugo'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir, Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla skora denge getirdi: 1-1. 31. dakikada Visca'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı. 50'de sol çaprazda Bakasetas'ın pasıyla topla buluşan Hamsik'in plase vuruşunda top yandan auta gitti.
UĞURCAN YİNE ALKIŞLANDI
56. dakikada Ahmet'in yaklaşık 35 metreden sert şutunu son anda kaleci Uğurcan kornere çeldi. 73. dakikadada Visca'nın pasında soldan Yusuf ceza alanına girdi, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda topu çizgi üzerinden kafayla Camara kornere göndererek mutlak golü engelledi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.