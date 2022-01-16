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Fırtına’ya Yiğido freni

Ev sahibi ekip 20. dakika Leke James ile öne geçti. Bordo-mavililer 24. dakikada Abdülkadir Ömür ile eşitliği yakaladı. Yoğun kar yağışı altında geçen 2. yarıdan gol sesi çıkmadı, takımlar bir puana razı oldu