Enis Destan Trabzonspor’da

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, transferde de durmuyor. Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı alarak transferde şov yapan bordo-mavililer, gaz kesmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Altınordu ile Enis Destan'ın transferi için bir süredir görüşme halinde olan Fırtına, mutlu sona ulaştı. 19 yaşındaki genç oyuncunun transferi için İzmir kulübüyle her konuda anlaşan Karadeniz ekibi, oyuncunun bonservisi için Altınordu'ya 600 bin Euro ödeyecek ve bir sonraki satışından pay verecek.

G.SARAY'A KARŞI OYNAYABİLİR

Trabzon'a davet edilen Enis'in bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Pazar günü oynanacak Galatasaray maçında kadroda yer alması bekleniyor. Geçen sezondan bu yana pek çok Avrupa kulübünün de radarında bulunan Enis, Trabzon'un hem geleceğe yönelik yatırımı olacak hem de hücum rotasyonunu genişletecek. Ümit Milli Takım'da da oynayan genç golcü, Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma dönmüştü. Enis, Altınordu formasıyla 46 maçta 16 gol kaydetti.