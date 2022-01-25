SÜPER Lig'de bu sezon üst üste kırdığı rekorlarla birlikte zirvede tek başına kalan Trabzonspor'un şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor. Üst üste aldığı Sivasspor ve Giresunspor beraberliklerinin ardından önceki gün deplasmanda Galatasaray'ı geriden gelerek yenen bordo-mavililerde keyifler yerinde. En yakın takipçisi bir maçı eksik olan Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan Karadeniz ekibi, İstanbul takımlarına ise fark attı.

Trabzon, F.Bahçe'ye 17 puan, Beşiktaş'a 18 puan ve G.Saray'a 27 puan fark yaptı. Trabzon, ayrıca İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

YEREL BASIN GENİŞ YER AYIRDI

TRABZON yerel basını da şampiyonluk söylemlerine şimdiden başladı. Karadeniz'den Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk geliyor", Karadeniz Gazetesi "Selam durun şampiyona", Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyon geri döndü", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Şampiyonluğa Koşmak Ne Saray" başlıklarını attı.

ENİS DESTAN'DAN 4.5 YILLIK İMZA

TRABZONSPOR, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı 4,5 yıllığına transfer ettiğini resmen açıkladı. Bordo-mavililer tarafından yapılan açıklamada, "Enis Destan'a 2021- 2022 futbol sezonu ikinci yarısı için 1 milyon 250 bin lira garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret, 2023- 2024 futbol sezonu için 3 milyon lira, 2024-2025 futbol sezonu için 3 milyon 250 bin, 2025-2026 futbol sezonu için 3 milyon 500 bin lira garanti ücret ödenecektir" ifadesini kullandı. Futbolcunun transferi nedeniyle Altınordu takımına sözleşme fesih bedeli olarak taksitler halinde 600 bin Euro +KDV ödeneceği kaydedildi.

TRABZONSPOR'DAN GENÇLİK HAMLESİ

TRABZONSPOR'DA Enis Destan'la başlayan gençlik rüzgarı devam ediyor. Fırtına, Bursaspor'un 18 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'in transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Taha'nın, Trabzonspor'u tercih ettiği ve gelişimi adına Abdullah Avcı'yla çalışmayı çok istediği öğrenildi. 18 yaşındaki Taha, bu sezon 1.Lig'de 12 maçta görev aldı, Türkiye Kupası'nda da 3 kez oynadı. Taha'nın yanı sıra Bursaspor'un 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Kerem Şen ve 2001'li forvet Batuhan Kör bitiriliyor. 3'lü paket halinde transfer edilecek Taha, Batuhan ve Kerem'le ilgili KAP açıklaması bekleniyor.