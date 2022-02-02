Trabzon’un Aral ısrarı

Şampiyonluk için tecrübeye, gelecek için ise gençlere yönelen lider Trabzonspor daha önce de gündemine gelen 19 yaşındaki Aral Şimşir için tüm şartları zorluyor. Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Puchacz gibi genç ve potansiyelli oyuncularla kadrosunu güçlendiren Karadeniz ekibi Aral Şimşir ile de anlaşmaya vardı. Danimarka ekibi Midtjylland ile de görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği oyuncu için tüm imkanlarını seferber etti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Karadeniz temsilcisi bu transfer için 1 milyon Euro civarı bir bonservis ödemeyi planlıyor. Danimarka temsilcisi ise kapıyı 2.5 milyon Euro'dan açıp, rakamı biraz geriye çekmişti. Trabzonsporlu idareciler kısa sürede Aral için son bir çıkarma daha yapacak. Genç yıldızın da bordo-mavililere gelmek istemesi nedeniyle kulübü Midtjylland'ın inadının kırılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

BAKASETAS ENDİŞESİ

KORONA virüse yakalanması nedeniyle karantinada bulunan Anastasios Bakasetas'ın maçtan bir gün önce karantinadan çıkacağı gelen bilgiler arasında. Antrenman eksiği bulunan Yunan yıldızın yerine ise 2 isim formaya aday olarak öne çıkıyor. Son haftalarda gösterdiği performansla ilk 11 sinyali veren Yunus Mallı ve sakatlıktan dönen Abdülkadir Ömür bu bölge için ön plana çıkıyor.