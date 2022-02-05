Lider Paşa önünde

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karadeniz ekibinde, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, rakip fileleri 46 kez havalandırırken, kalesinde ise 34 gol gördü. Trabzonspor evinde 17 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo- mavililer, bu müsabakanın ardından kendi evinde 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

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