Trabzon’dan golcü hamlesi

Süper Lig'de yeni sezon planlamaları için şimdiden harekete geçen Trabzonspor'da forvet bölgesi için önemli bir ismin adı ilk sıraya çıktı. Andreas Cornelius'un yanına en az onun kadar etkili, savunmayı yıpratan, fizik gücü yüksek, gol vuruşları etkili bir forvet düşünen kurmaylar, Artem Dovbyk isminde karar kıldı. Ukraya'da Dnipro takımının formasını giyen 24 yaşında 1.89 boyundaki Dovbyk'i teknik direktör Abdullah Avcı hem sezon başında hem de ara transfer döneminde çok istemişti.

17 KARŞILAŞMADA 14 GOL

Ancak Dnipro Kulübü'nün 8 milyon Euro bonservis bedelindeki ısrarı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Ukrayna ekibi, bonservis bedeli konusundaki ısrarcı tutumundan vazgeçer ve Trabzonspor'un önerdiği fiyata inerse Artem Dovbyk transferi resmiyete dönüşecek ve genç forvet, sezon bitiminde bordo-mavili formayı giyecek. Artem Dovbyk'in menajeri de transfer görüşmeleriyle ilgili, "Trabzonspor Artem'i çok istiyor ancak Dnipro'nun 8 milyon Euro bonservis istemesi işleri zorlaştırdı. Ben bu transfer için hala umutluyum" ifadesini kullandı. Bu sezon Dnipro'da 17 müsabakaya çıkan Artem Dovbyk, 14 gol attı, 5 de asist yaptı.