Fırtına yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı: 2-0. 12. dakikada Visca sağ taraftan koşu yapan Djaniny gördü. Djaniny'in penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi takip eden Visca meşin yuvarlağı kaleci Sousa'nın solundan ağalarla buluşturdu: 1-0. 28'de Kouassi'nin pasında topla buluşan Djaniny sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı. 40'ta Luiz Adriano'nın ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

BAKASETAS VE KOUASSİ DİREĞE TAKILDI

62'de Bakasetas ceza sahasına girer girmez şutunu çekti top üst direkte patladı. Seken topa bu kez Kouassi vurdu, savunmaya çarpan top bir kez daha direkten döndü. 68'de Bünyamin ortasını açtı, Wright'ın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı. 89'da Abdülkadir'in pasında Cornelius'tan önce savunma araya girdi. Ancak top Berat'ta kaldı. Bu futbolcu, kalecinin kalesini terk ettiğini görünce topu boş ağlara yolladı ve skoru ilan etti: 2-0.

ABDULLAH AVCI'DAN KUPAYA ÖZEL KADRO

TRABZONSPOR'DA, Kayserispor ile oynanan maçın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Abdülkadir'in yerine Berat Özdemir, Cornelius'un yerine Djaniny, Nwakaeme'nin yerine Kouassi, Peres'in yerine Serkan ve Ahmetcan Kaplan'ın yerine Denswil ilk 11'de sahaya çıktı.

VİSCA'DAN ANLAMLI HAREKET

Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Eyüp Yusuf'un kızı Melisa Yusuf da maçı izledi. Bordo-mavili kulüp tarafından karşılaşmaya davet edilen Melisa Yusuf'a Edin Visca tarafından forma hediye edildi.