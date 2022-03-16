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Haberler Trabzonspor Trabzon’un vurucu timi

Trabzon’un vurucu timi

16.3.2022

Trabzon’un vurucu timi
SÜPER Lig'in açık arada lideri Trabzonspor, müthiş atak gücüyle rakiplerini dağıtırken, ön taraftaki yıldızlar performanslarıyla fark yaratıyor. 9 maçta 70 puan toplayan ve ligin en çok gol atıp (56), en az yiyen (23) ekibi konumunda olan bordo-mavililerde hücumdaki 6 isim performanslarıyla sezona damga vuruyor. Cornelius attığı 12 golle Fırtına'nın en skorer ismi olurken, O'nu 11 gol, 10 asistle Nwakaeme takip ediyor. Bakasetas 8 kez rakip fileleri havalandırdı, Djaniny 7 gol attı. Abdülkadir Ömür 6 gole ulaşırken, Visca bordo-mavili formayla ligde 5 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı. Bu 6 yıldız toplamda 49 gol kaydederken, ligdeki diğer 19 ekipten 18'ini geride bıraktılar. Sadece Alanyaspor (53), 6 isimden daha fazla gole ulaştı.
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