Yeni hedef Onur

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, diğer yandan da gelecek yılın hazırlığı içinde. Süper Lig 'de önümüzdeki sezon yabancı sayısı 12'ye düşecek, ilk 11'deki yerli oyuncu oynatma zorunluluğu da 3'ten 4'e çıkacak. Takip edilen futbolcular arasında Kayserisporlu Onur Bulut'un olduğu öğrenildi.

Bu sezon 29 lig maçına çıkan ve yaptığı 8 asistle dikkat çeken 27 yaşındaki sağ bek, 1 de gol attı. Almanya altyapılı Onur'un kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Muhtemel bir transfer pazarlığında, takas formülünün gündeme gelmesi yüksek ihtimal. Çünkü Kayserispor da, Trabzonspor'dan devre arasında kiraladığı Abdulkadir Parmak'ı mutlaka kadroda tutmak istiyor. Başarılı orta saha oyuncusu için Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın önümüzdeki haftalarda bordo-mavili yönetimin kapısını çalması bekleniyor.

VİTOR HUGO'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

VİTOR Hugo'dan güzel haber geldi. 1 Mart'ta oynanan Antalya maçında sakatlanan ve ayağında çatlak tespit edilen Brezilyalı stoperin, sezonu kapatacağı konuşuluyordu. Başarılı oyuncu, beklenenden çok daha erken sahalara dönecek gibi gözüküyor. Ayağındaki özel alçıyı çıkartan ve koltuk değneklerini de atan Vitor Hugo, önümüzdeki günlerde Brezilya'dan Trabzon'a gelecek.