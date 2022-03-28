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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’dan savunma hamlesi

Trabzonspor’dan savunma hamlesi

28.3.2022

Trabzonspor’dan savunma hamlesi

Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de harekete geçti. Ara transfer döneminde de Karadeniz devinin gündemine gelen Kaan Ayhan için harekete geçen yönetim İtalyan kulübüyle son pürüzleri gideriyor. Ömer Toprak'tan da olumlu sinyal alan kurmaylar hedefini sol bek olarak belirledi. Eren Elmalı'nın transferine yönelik çalışmalarına başlayan Fırtına, Kasımpaşa ile ön görüşmeyi yaptı. İstanbul ekibinin de olumlu tavrı sonrası en kısa sürede pazarlık masasına oturularak transferin tamamlanması hedefleniyor.

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