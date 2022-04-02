Fırtına’da Tello bitti

Trabzonspor, bir yandan şampiyonluğa hazırlanırken bir yandan da yeni sezonun kadrosunu şekillendiriyor. Bordo- mavililerin bu doğrultuda daha önce de kadrosuna katmak için uğraştığı Cristian Tello transferini bitirdiği iddia edildi. Portekiz basını İspanyol ekip Real Betis ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Karadeniz ekibine transfer olduğunu öne sürdü. Ojogo'nun haberine göre İspanyol oyuncunun Betis'le sözleşmesini yenileme yoluna gitmediği ve ayrılmayı tercih ettiği vurgulandı.

Orta sahanın solunda oynayan ancak çok yönlü özellikleri bulunan Tello bu sezon Betis'le 30 maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı. Evde can yakan ikili Bu sezon Trabzonspor'un hücum hattında rakiplerin çekindiği isimlerin başında Cornelius ve Nwakaeme geliyor. Bordomavililerin Beşiktaş karşısında en büyük kozu olacak ikiliden Danimarkalı oyuncu Cornelius bu sezon attığı 12 golün 6'sını iç sahada atarken, Nwakaeme ise kaydettiği 11 golün 6'sını iç sahada atmayı başardı.