Trabzon bayramı

SÜPER Lig'de Trabzonspor, 37 yıllık şampiyonluk hasretinin bitirmeye çok yaklaştı. Sezona fırtına gibi giren ve rakipleriyle puan farkını açan bordomavililer, son olarak önceki gün deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Karadeniz ekibi, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 11 puan fark attı. Son 4 haftaya girilen ligde Fırtına'ya Antalya karşısında alacağı bir puan yetecek. Yerel basın da başarıyı manşetlere taşıdı. Kuzey Ekspres gazetesi "Trabzon şampi..." başlığı ile, "Efendiler hazırlanın haftaya şampiyonluğu ilan ediyoruz" dedi. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında mağlup ettiği Kayseri'yi yine yenerek adını finale yazdırmak isteyen Trabzon, taraftarına çifte kupa zaferi yaşatmak istiyor.