  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzon bayramı

Trabzon bayramı

Bordo-mavililer, gelecek hafta sahasında Antalyaspor’dan bir puan alırsa 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek. 8. şampiyonluğunu alacak olan Fırtına’da kutlamalar başladı

25.4.2022

Trabzon bayramı

SÜPER Lig'de Trabzonspor, 37 yıllık şampiyonluk hasretinin bitirmeye çok yaklaştı. Sezona fırtına gibi giren ve rakipleriyle puan farkını açan bordomavililer, son olarak önceki gün deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Karadeniz ekibi, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 11 puan fark attı. Son 4 haftaya girilen ligde Fırtına'ya Antalya karşısında alacağı bir puan yetecek. Yerel basın da başarıyı manşetlere taşıdı. Kuzey Ekspres gazetesi "Trabzon şampi..." başlığı ile, "Efendiler hazırlanın haftaya şampiyonluğu ilan ediyoruz" dedi. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında mağlup ettiği Kayseri'yi yine yenerek adını finale yazdırmak isteyen Trabzon, taraftarına çifte kupa zaferi yaşatmak istiyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA