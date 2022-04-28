SPOR Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, kutlamalar öncesi 'Mutluluğa kurşun sıkma" mesajı yayımladı. Bordo- mavili kulüple efsane olmuş ve özdeşleşmiş isimlerin canlandırıldığı videoda anlamlı mesajlar verildi. Bordo-mavili kulüp Trabzonspor'la özdeşleşmiş Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümer ve niceleri başlığıyla yayımlanan video sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

SAYGIYLA, COŞKUYLA

VİDEODA, 'Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın mutluluğa kurşun sıkmayın' mesajı verildi. Trabzonspor, videonun sonunda ise, "Şampiyonluk kutlamalarında aramızda olmayanları saygıyla anıyor, yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu arada Samsun'da caddelere asılan Trabzonspor bayraklarını indirip, bu anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişiye spor müsabakalarından men cezası verildi. Görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, 4 kişiyi gözaltına alındı. 4 kişi hakkında '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı