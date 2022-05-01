Şampiyon Trabzon

Spor Toto Süper Lig'de 2021- 2022 Sezonu şampiyonu evinde Antalyaspor'dan bir puanı alan Trabzonspor oldu: 2-2. Bordo- mavililer 38 yıl sonra 8. şampiyonluğunu kazandı. 3. dakikada Djaniny'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Abdülkadir Ömür, altı pas içindeki Cornelius'a yerden pasını aktardı.

Cornelius'un bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

42'de ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Haji Wright, ceza sahası içine koşu yapan Ndao'ya pasını aktardı. Ndao rakibini çalımlayarak şutunu çekerken, kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi.

51'de Wright'ın ceza sahası içinde geriye attığı pasta savunmadan seken top Ghacha'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında altı pas içinde yer alan Ndao boş kaleye topu ağlara gönderdi: 1-1. 55'te Siopis'in müdahalesi ile Ndao yerde kalırken, hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi

UĞURCAN İZİN VERMEDİ

56'da beyaz noktada topun başına geçen Fredy'nin vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 62'de Abdülkadir Ömür ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içinde topla buluşan Dorukhan Toköz, topu kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Boffin'in altından ağlarla buluştu: 2-1. 80'de sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası dışından Güray'ın sert şutunda meşin yuvarlak ceza sahası içinde Haji Wright'ın önünde kaldı. Wright skoru belirledi: 2-2.

MAÇ BİTTİ SANIP SAHAYA İNDİLER

Trabzonspor taraftarları, maç bitti zannederek 90+4. dakikada maç 2-2 iken sahaya girdi. Uzun süreli anonslar ve güvenlik güçlerinin uğraşları sonucunda taraftarlar stadyumdan çıkarıldı. Bu sırada korner direğini söken bir Trabzonspor taraftarı, maçın bitmediğini öğrenince korner direğini yerine dikti.

Mücadele 7 dakika sonra yeniden başladı. Bordo-mavili taraftarlar, hakem son düdüğü çaldıktan sonra bir kez daha saha girdi. Binlerce kişi 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevinciyle sahaya akın ederken, sahada bulunan futbolcu, teknik heyet ve hakemler zor anlar yaşadı.

BAŞKAN'DAN TEBRİK MESAJI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Akyazı'da Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'u Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

38 YILLIK HASRET DÜN SONA ERDİ

Trabzonspor, 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavililer, en son 1983- 1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşadı. Şehir merkezinde ve Türkiye'nin 4 bir yanında bordomavililer şampiyonluk sevinci yaşamaya başladı. Trabzonspor,ayrıca lig tarihinde 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Trabzonspor, 7 şampiyonluğunu da yerli isimlerle elde etti. Bordo-mavili takım, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonunda ise Özkan Sümer, döneminde mutlu sona ulaştı. Trabzon 38 yıl sonra ise Abdullah Avcı ile şampiyon oldu.