Küçük esnafın yüzü güldü

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle kentte büyük sevinç yaşanıyor. Kutlamalara tanıklık etmek için gelenlerle nüfusu 2,5 milyonu aşan, otel ve restoranların dolduğu, kiralık aracın kalmadığı kentte turizm ve alışveriş merkezleri de doldu, taştı. Kent ekonomisine büyük katkı sağlayan şampiyonluk göçü, turizmciler ile esnafın yüzünü güldürdü. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, "Otellerde konaklayacak yer, araç kiralama şirketlerinde boş araç kalmadı" diye konuştu